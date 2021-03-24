Yalova Çiftlikköy’de yaşayan Ferhan Tetik, 18 Mart günü ortadan kaybolmuştu. Tetik’in hayatından endişe eden ailesi, Tetik’i bulmak için Müge Anlı ve ekibinden yardım istemişti. Günlerdir haber alınamayan Ferhan Tetik ile ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. Tetik, eski Etibank tesisleri içinde bir ağaca asılı halde bulundu. Bulunan cenazeyi teşhis etmek için yakınları adli tıp kurumuna gitti. Kesin ölüm nedeni henüz belirlenmedi.