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Müge Anlı'da aranan Veli Eren Atay'ın arkadaşı Bora Sevimiş konuştu

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Giriş: 08.09.2023 16:45
Güncelleme:08.09.2023 16:45
Müge Anlı ile Tatlı Sert programında kayıp olarak aranan Veli Eren delikli koy da neler yaşadı? 19 yaşındaki gencin arkadaşı Bora konuştu. Bora Sevimiş, Veli Eren'in kaybolmadan üç ay önce yaşadıklarını dile getirdi. Madde etkisindeyken üç kişiden dayak yediğini anlatan Bora, Veli'nin çok sakin olduğunu kavgacı olmadığını ve düşmanı olmadığını düşündüğünü anlattı.
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