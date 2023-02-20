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Müge Anlı’da aranan Ümit Sedat Özcan’ın cansız bedenine ulaşıldı! Dört kişi gözaltında

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Giriş: 20.02.2023 14:02
Güncelleme:20.02.2023 14:02
46 yaşındaki 2 çocuk babası Ümit Sedat Özcan aylar önce ortadan kaybolmuş ailesi evlatlarını bulabilmek için Müge Anlı ve ekibinden yardım istemişti. Kuzeni Kubilay Güney tarafından katledildiği şüphesi üzerinde durulurken ortaya çıkan detaylar kan dondurmuştu. Cinsel organına kadar kesildiği iddia edilen Özcan'ın cansız bedenine ulaşıldı, 4 kişi gözaltına alındı. İşte Ümit Sedat Özcan'dan gelen son dakika bilgisi...
Müge Anlı’da aranan Ümit Sedat Özcan’ın cansız bedenine ulaşıldı! Dört kişi gözaltında
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