20 Şubat 2023, Pazartesi
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Bir Küçük Gün Işığı
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
- Yalnız Kurt
-
Atv Eski Diziler
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Müge Anlı’da aranan Ümit Sedat Özcan’ın cansız bedenine ulaşıldı! Dört kişi gözaltında
46 yaşındaki 2 çocuk babası Ümit Sedat Özcan aylar önce ortadan kaybolmuş ailesi evlatlarını bulabilmek için Müge Anlı ve ekibinden yardım istemişti. Kuzeni Kubilay Güney tarafından katledildiği şüphesi üzerinde durulurken ortaya çıkan detaylar kan dondurmuştu. Cinsel organına kadar kesildiği iddia edilen Özcan'ın cansız bedenine ulaşıldı, 4 kişi gözaltına alındı. İşte Ümit Sedat Özcan'dan gelen son dakika bilgisi...