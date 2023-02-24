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Müge Anlı’da aranan Şükrü Güvenilir cinayete kurban gitti

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Giriş: 24.02.2023 12:31
Güncelleme:24.02.2023 12:31
Müge Anlı'da araştırılan Şükrü Güvenilir olayında cinayet itirafı geldi! 64 yaşındaki 7 çocuk babası Şükrü Güvenilir 31 Ocak'ta aracıyla evden çıkıp ortadan kayboldu. Yakınları telefonla ulaşmak istese de başarılı olamadı. Tüm aramalara rağmen bir sonuç alamayan ailesi Müge Anlı ve ekibinden yardım istedi. Günlerdir süren arama çalışmalarından acı haber geldi. Olay gecesi arkadaşlarıyla alkol alan Şükrü Güvenilir'in cinayete kurban gittiği ortaya çıktı.
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