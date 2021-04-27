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Müge Anlı'da aranan Reşit Baş'ın eşi ve sevgilisi karşı karşıya geldi - 27.04.2021

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Giriş: 27.04.2021 16:13
Güncelleme:27.04.2021 16:13
Sevgilisi Şükran Çelik tarafından Müge Anlı'da aranan Hatun Baş yayına bağlandı. Hatun Hanım eşinin kaybolmadığını nerede olduğunu bildiğini 20 yıllık evli ve iki çocuk annesi olduğunu söyledi. Şükran'ın eşinin peşini bırakmadığını çocuk yapması kendi sorunu olduğunu 20 yıllık evliliklerinde bir kavga etmediklerini Şükran Hanım'dan davacı olduğunu sözlerine ekledi. Müge Anlı eşinizin yerini biliyorsanız o bağlansaydı siz niye bağlandınız sorusunu sordu. Şükran Hanım Reşit'in eşinden boşanacağını kendi yanında kaldığı zaman neden eşinin peşini araştırmadığını kendisine kötü sözler söylerse Reşit'in kendisine attığını mesajlar ve fotoğrafları ortaya dökeceğini iddia etti.
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