Müge Anlı’da aranan Recep Arı'nın cansız bedeni ormanlık alanda bulundu

Müge Anlı ile Tatlı Sert'te kayıp olarak aranan Recep Arı'dan acı haber geldi! Bursa'nın Kestel ilçesinde aracıyla birlikte ortadan kaybolan Arı'nın ailesi Müge Anlı ve ekibinden yardım istemişti. Kaybolduğu gece hem eşini hem de yakın arkadaşını darbeden adamın ormanlık alanda cansız bedeni bulundu. Arı'nın cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırılırken gözaltılar peş peşe geldi.