Müge Anlı'da aranan Melis Aygün bulundu!

Eskişehir'de kaybolan 13 yaşındaki Melis Aygün bulundu. Müge Anlı ile Tatlı Sert programının çarşamba günü yayınlanan bölümünde annesi Filiz Hanım canlı yayına çıkarak kızı Melis Aygün'ün kaybolduğunu açıklamıştı. Tanıkların ihbarı üzerine harekete geçen Eskişehir Emniyeti, Karagözler mahallesine baskın yaparak Melis Aygün'ü yanındaki Murat Ünel ile birlikte yakaladı. Melis Aygün'ü kaçıran 25 yaşındaki Murat Ünel, emniyetteki işlemlerin ardından hakim karşısına çıkarıldı. Reşit olmayan çocuğu zorla kaçırmak ve alıkoymak suçundan tutuklanarak Eskişehir H Tipi kapalı cezaevine gönderildi.