8 yıldır kayıp olan Lütfiye Gündüz, Müge Anlı ile Tatlı Sert programında aranmaya başladı. Canlı yayına katılan ailesi, Lütfiye'nin kaybolmadan önce boşandığı eşinden şüphelendiklerini belirtti. Müge Anlı'nın bugünkü canlı yayınında kocası ve sevgilisi olduğu iddia edilen Nurullah karşı karşıya geldi. Nurullah kendisinin Lütfiye ile dost hayatı yaşamadığını ablası olarak gördüğünü evine aldığı her kişi ile dost hayatı yaşanmayacağını belirtti. Duran Özdemir 20 senelik evlilik hayatında bir kere bile mutlu olmadıklarını tatlı bir yemek yiyemediklerini kendisinin % 50 engelli raporu olduğunu açıkladı. Zeynep Hanım halası Lütfiye'nin her gün patatese gittiğini akşamları evine baktığını Kayseri'ye kendi evlerine ailecek misafirliğe geldiğini çok mutlu olduğunu Duran'ı 20 senede bir kere ayık görmediklerini iddia etti.