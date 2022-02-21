Müge Anlı'da aranan kayıp muhtar için Elazığ'da şafak operasyonu

Müge Anlı ile Tatlı Sert’te kayıp olarak aranan Muhammet Bahçeci ile ilgili sıcak gelişme yaşandı. 18 Ekim gecesi boşanma aşamasında olduğu eşi ve çocuklarının yanına giden muhtardan bir daha haber alınamadı. Yapılan tüm aramalara rağmen 4 aydır hiçbir haber alınmayan Muhammet Bahçeci için şafak operasyonu düzenlendi. Teknik ve fiziki takip sonucu 13 kişi gözaltına alındı. Muhammet Bahçeci'nin kaybında sıcak gelişme. Kayıp muhtar için Elazığ'da şafak operasyonu... Yayına gelen yakın arkadaşı ve eşinin ailesinden 12 kişi gözaltında...