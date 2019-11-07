BİZE ULAŞIN
07.11.2019
Müge Anlı'da aranan kayıp Muhlis Ceylan bulundu |Video - 07.11.2019
ATV'de hafta içi her sabah yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bir kayıp olayı daha aydınlatıldı. İstanbul'da kaybolduğu iddia edilen Muhlis Ceylan'ın Balıkesir'de bulunduğu haberi canlı yayında geldi. İşte 7 Kasım Perşembe günü Müge Anlı canlı yayınında yaşanan o son dakika gelişmesi ve detayları...
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.