Müge Anlı'da aranan kayıp Muhlis Ceylan bulundu |Video - 07.11.2019

ATV'de hafta içi her sabah yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bir kayıp olayı daha aydınlatıldı. İstanbul'da kaybolduğu iddia edilen Muhlis Ceylan'ın Balıkesir'de bulunduğu haberi canlı yayında geldi. İşte 7 Kasım Perşembe günü Müge Anlı canlı yayınında yaşanan o son dakika gelişmesi ve detayları...