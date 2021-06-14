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Müge Anlı'da aranan Işıl Naz parkta bulundu

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Giriş: 14.06.2021 16:22
Güncelleme:14.06.2021 16:22
Henüz 17 yaşında olan Işıl Naz Hoşbay, 9 Haziran’da evinden kaçtı. Günlerdir kızlarından hiçbir haber alamaya aile, Müge Anlı ile Tatlı Sert’e katıldı. “Müge Anlı beni bulamaz” diyen genç kız, Anlı’nın araştırmaları sonucunda bulundu. Bugünkü canlı yayında genç kızın bulunduğunu açıklayan başarılı sunucu, "Hani bulamazdım. Nasıl buldum ama cadı" diyerek genç kıza takıldı. Işıl Naz, ekibi arayarak Esenler Şehit Zekai Şengör parkından kendisinin alınmasını istedi. Ceyhan Hanım çok mutlu olduğunu, eğer bu akşam da bulunmasaydı korkacağını söyleyerek Müge Anlı'ya teşekkürlerini sundu. Işıl Naz, evi terk etmediğini, kafa dinlemek için gittiğini ama ilk gün pansiyonda kalırken parası bittiği için ikinci gün sokakta kaldığını, çimenlerin arasında uyuduğunu, ailesini de görünce üzülüp aradığını belirtti. Ceyhan Hanım, bunun kendi başına geleceğini hiç düşünmediğini, kızı kaybolunca zaten Müge Anlı bulur diye düşündüğünden söz ederken Seyhan Hanım da Müge Anlı'ya teşekkür etti.
Müge Anlı'da aranan Işıl Naz parkta bulundu
Müge Anlı'da aranan Işıl Naz parkta bulundu
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Müge Anlı ile Tatlı Sert tek parça izle
Müge Anlı ile Tatlı Sert tek parça izle
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