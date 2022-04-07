07 Nisan 2022, Perşembe
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Müge Anlı’da aranan Hamit Egemen’in ölüm nedeni ortaya çıktı
İTÜ'de okuyan Hamit Egemen geçtiğimiz hafta ortadan kaybolmuş, ailesi çocuklarını bulabilmek için Müge Anlı ve ekibinden yardım istemişti. Kaldığı yurttan çıkmasının ardından bir daha haber alınamayan gencin ormanlık alanda cansız bedenine ulaşıldı. Acı haberi canlı yayında duyuran Müge Anlı ölüm nedenini açıkladı. İşte son dakika haberinin detayları