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Müge Anlı'da aranan Hamdi Kılıç 52 gün sonra ağaca asılı halde bulundu - 15.01.2021

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Giriş: 15.01.2021 13:04
Güncelleme:15.01.2021 13:14
İzmir Urla'da yaşayan 70 yaşındaki Hamdi Kılıç sevgilisi, sevgilisinin eski kocası ve dünürüyle yaşadığı çiftlik evinden 24 Kasım günü kaybolmuştu. Toplanan bilgili ve bulunan telefon sinyalinin ardından bölgede arama çalışmaları yapılmıştı. Görgü tanıklarının ifadelerinin ardından arama yapılan bölge genişletilmiş ancak Kılıç’tan hiçbir iz bulunamamıştı. Kaybının 52’nci gününde acı haber geldi. Hamdi Kılıç’ın cansız bedeni yaşadığı evin yakınlarında ağaca asılı halde bulundu.
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