İzmir Urla'da yaşayan 70 yaşındaki Hamdi Kılıç sevgilisi, sevgilisinin eski kocası ve dünürüyle yaşadığı çiftlik evinden 24 Kasım günü kaybolmuştu. Toplanan bilgili ve bulunan telefon sinyalinin ardından bölgede arama çalışmaları yapılmıştı. Görgü tanıklarının ifadelerinin ardından arama yapılan bölge genişletilmiş ancak Kılıç’tan hiçbir iz bulunamamıştı. Kaybının 52’nci gününde acı haber geldi. Hamdi Kılıç’ın cansız bedeni yaşadığı evin yakınlarında ağaca asılı halde bulundu.