Müge Anlı'da aranan emekli albay eşine ve kızına görüntülü mesaj gönderdi

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında araştırılan emekli Albay Mustafa Kaya, ailesine görüntülü mesaj gönderdi. Kızı ile görüşmek istemediğini söylerken Sibel Hanım inatla Irmak seninle görüşmek istiyor dedi. Mustafa Bey bana kötülük yapıyorlar, istemiyorum, eminim dedi. Seyhan Hanım bunun senaryo olduğunu iddia etti ve hastaneye götürelim, konuşması iyice gitmiş dedi.