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Videolar Müge Anlı ile Tatlı Sert Videoları Müge Anlı’da aranan Dursun Zehir’in öldürüldüğü ortaya çıktı! Cinayeti itiraf etti yer gösterdi

Müge Anlı’da aranan Dursun Zehir’in öldürüldüğü ortaya çıktı! Cinayeti itiraf etti yer gösterdi

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Giriş: 24.03.2022 17:13
Güncelleme:24.03.2022 17:13
Müge Anlı ile Tatlı Sert'te kayıp olarak aranan Dursun Zehir'in öldürüldüğü ortaya çıktı. Şüphelerin odağındaki torunu Kerim Bekar'ın arkadaşı Yasin Şanal ifadesinde her şeyi itiraf etti. İfadesinde cinayeti kabul eden Şanal yer gösterdi. Peki torun Kerim'in dedesinin cinayetiyle nasıl bir bağlantısı var? İşte Müge Anlı'da yaşanan son dakika gelişmeleri...
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