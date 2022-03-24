24 Mart 2022, Perşembe
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Müge Anlı’da aranan Dursun Zehir’in öldürüldüğü ortaya çıktı! Cinayeti itiraf etti yer gösterdi
Müge Anlı ile Tatlı Sert'te kayıp olarak aranan Dursun Zehir'in öldürüldüğü ortaya çıktı. Şüphelerin odağındaki torunu Kerim Bekar'ın arkadaşı Yasin Şanal ifadesinde her şeyi itiraf etti. İfadesinde cinayeti kabul eden Şanal yer gösterdi. Peki torun Kerim'in dedesinin cinayetiyle nasıl bir bağlantısı var? İşte Müge Anlı'da yaşanan son dakika gelişmeleri...