16 Mart 2023, Perşembe
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Müge Anlı'da aranan Döndü Boztepe'yle ilgili şok iddia!
Müge Anlı’da aranan Döndü Boztepe ile ilgili şok eden bir iddia gündeme geldi. 78 yaşındaki kadına musallat olan ve evindeki odunlarını çalan Mehmet Tunç’un zarar verdiği şüphesi üzerinde durulurken ‘aşk için kaçırıldı’ iddiası programa damga vurdu. Annesini aramak için Müge Anlı'ya başvuran oğlu Uğur köyde annesini rahatsız edenlerin olduğunu söyledi.