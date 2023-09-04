04 Eylül 2023, Pazartesi
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Müge Anlı’da aranan Döndü Boztepe’nin Kemik parçaları bulundu
Müge Anlı ile Tatlı Sert programında aranan Döndü Boztepe olayında flaş gelişme yaşandı! 78 yaşındaki Döndü Boztepe 6 Şubat 2023 tarihinde ortadan kaybolmuş, çocukları annesini bulabilmek için Müge Anlı ve ekibinden yardım istemişti. 78 yaşındaki kadına musallat olan ve evindeki odunlarını çalan Mehmet Tunç'un zarar verdiği şüphesi üzerinde durulurken 'aşk için kaçırıldı' iddiası programa damga vurmuştu. Ortaya atılan iddialar ağızları açık bırakmıştı. Arama çalışmaları sırasında Döndü Boztepe’ye ait kemik parçaları odunlukta bulundu.