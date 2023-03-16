16 Mart 2023, Perşembe
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Başım Belada
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Bir Küçük Gün Işığı
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
- Yalnız Kurt
-
Atv Eski Diziler
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Müge Anlı’da aranan Döndü Boztepe ile aşk yaşadığı iddia edilen Mevlüt Eryılmaz: "Döndü Boztepe ile duygusal bir bağ kurmuş olabilirim"
Müge Anlı’da aranan Döndü Boztepe ile ilgili şok eden bir iddia gündeme geldi. 78 yaşındaki kadına musallat olan ve evindeki odunlarını çalan Mehmet Tunç’un zarar verdiği şüphesi üzerinde durulurken ‘aşk için kaçırıldı’ iddiası programa damga vurdu. Mehmet Tunç’un Döndü Boztepe’nin Mevlüt Eryılmaz ile aşk yaşadığı iddiasını ortaya atması sonrası ortaya çıkan telefon kayıtları herkesi şaşkına çevirdi. Yayına katılan Mevlüt Eryılmaz, Döndü Boztepe'nin çocukluk aşkı olduğu söylenen isim aralarında çocukluktan kalan bir bağ olduğunu söyledi. Telefonla konuştuklarını söyleyen isim yüz yüze buluşmadıklarını belirtti.