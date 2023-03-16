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Videolar Müge Anlı ile Tatlı Sert Videoları Müge Anlı’da aranan Döndü Boztepe ile aşk yaşadığı iddia edilen Mevlüt Eryılmaz: "Döndü Boztepe ile duygusal bir bağ kurmuş olabilirim"

Müge Anlı’da aranan Döndü Boztepe ile aşk yaşadığı iddia edilen Mevlüt Eryılmaz: "Döndü Boztepe ile duygusal bir bağ kurmuş olabilirim"

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Giriş: 16.03.2023 13:20
Güncelleme:16.03.2023 13:20
Müge Anlı’da aranan Döndü Boztepe ile ilgili şok eden bir iddia gündeme geldi. 78 yaşındaki kadına musallat olan ve evindeki odunlarını çalan Mehmet Tunç’un zarar verdiği şüphesi üzerinde durulurken ‘aşk için kaçırıldı’ iddiası programa damga vurdu. Mehmet Tunç’un Döndü Boztepe’nin Mevlüt Eryılmaz ile aşk yaşadığı iddiasını ortaya atması sonrası ortaya çıkan telefon kayıtları herkesi şaşkına çevirdi. Yayına katılan Mevlüt Eryılmaz, Döndü Boztepe'nin çocukluk aşkı olduğu söylenen isim aralarında çocukluktan kalan bir bağ olduğunu söyledi. Telefonla konuştuklarını söyleyen isim yüz yüze buluşmadıklarını belirtti.
Döndü Boztepe ile duygusal bir bağ kurmuş olabilirim
"Döndü Boztepe ile duygusal bir bağ kurmuş olabilirim"
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