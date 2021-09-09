Müge Anlı’da aranan bir çocuk annesi Şilan nerede?

7 Eylül akşamı saat 20.00'de ailesiyle birlikte yaşadığı evinin önünde oturan Şilan Topal, boşanma aşamasında olduğu eşi Mithat Topal tarafından silah zoruyla taksiye bindirilerek kaçırıldı. Suç dosyası kabarık olan Mithat Topal tarafından silah zoruyla kaçırılan Şilan Topal'ı arayan ailesi, Müge Anlı ve ekibinden yardım istedi. Şilan Topal'ın kaçırılmasıyla ilgili detaylar adeta kan dondurdu. İşte Müge Anlı ile Tatlı Sert'te ele alınan Şilan Topal'ın kaçırılmasıyla ilgili detaylar...