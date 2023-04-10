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Müge Anlı'da aranan ameliyatlı kadın patronunun yanında bulundu

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Giriş: 10.04.2023 12:44
Güncelleme:10.04.2023 12:45
Müge Anlı'da kayıp olarak aranan üç çocuk annesi olan Şennur Çolak bulundu. Kendisine meme kanseri teşhisi konduğu ameliyat olduğu o haliyle patronunun yanına kaçtığı ortaya çıktı. Zekai Bey gözyaşları içinde yayında karısına seslendi. Bartın'da her yerde onu aradığını intihar ettiğini bile düşündüğünü söyledi.
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