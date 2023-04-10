Müge Anlı'da aranan ameliyatlı kadın patronunun yanında bulundu

Müge Anlı'da kayıp olarak aranan üç çocuk annesi olan Şennur Çolak bulundu. Kendisine meme kanseri teşhisi konduğu ameliyat olduğu o haliyle patronunun yanına kaçtığı ortaya çıktı. Zekai Bey gözyaşları içinde yayında karısına seslendi. Bartın'da her yerde onu aradığını intihar ettiğini bile düşündüğünü söyledi.