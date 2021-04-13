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Müge Anlı'da aranan Adem Polat ölü olarak bulundu! Eşi sinir krizi geçirdi - 13.04.2021

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Giriş: 13.04.2021 14:03
Güncelleme:13.04.2021 14:03
Günlerdir kayıp olarak aranan Müge Anlı'da aranan Adem Polat'tan acı haber geldi.  Adem Polat'ın Neşet Yılmaz diye bir arkadaşı olduğu sosyal medya üzerinde tanıştıkları Adem'in Neşet'in Esenyurt'taki evine gittiğini, o gece beraber kaldıklarını, alkol ve başka maddeler kullandığı o gece apartmandan şikâyet gelince polislerin Neşet'i alıp götürdüklerini Âdem'in evde vefat ettiği açıklandı. Gülşen kocasının içki içen biri olmadığını bu sona inanamadığını ahiretini kirletecek biri olmadığını kocasının kendisine kapan diyen biri olduğunu çok saf biri olduğunu söyledi.
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