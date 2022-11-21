21 Kasım 2022, Pazartesi
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Müge Anlı'da aranan 43 yaşındaki Erdal Sakız ölü bulundu
Müge Anlı ile Tatlı Sert programında kayıp olarak aranan Erdal Sakız'dan acı haber geldi. 10 gün önce Sakarya'nın Karasu ilçesinden kaybolan Erdal Sakız'ın cansız bedeni ormanlık alanda bulundu. Evli ve üç çocuk babası Sakız'ın tüfekle vurularak hayatını kaybettiği belirlendi.