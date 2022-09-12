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Müge Anlı’da aranan 4 yaşındaki Ömer Halis Polat’tan kahreden haber

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Giriş: 12.09.2022 13:55
Müge Anlı ile Tatlı Sert'te kayıp olarak aranan 4 yaşındaki Ömer Halis Polat'tan kahreden haber geldi. Evinin bulunduğu bölgede oynadığı sırada kaybolan Ömer Halis, 3 gün süren arama çalışmaları sonucu dün akşam 25 kilometre uzaklıktaki su tahliye kuyusunda bulundu. Ömer Halis Polat, gözyaşları arasında toprağa verildi.
Müge Anlı’da aranan 4 yaşındaki Ömer Halis Polat’tan kahreden haber
Müge Anlı’da aranan 4 yaşındaki Ömer Halis Polat’tan kahreden haber
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