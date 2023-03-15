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Müge Anlı'da aranan 3 çocuk babası İlhan ve 4 çocuk annesi Aslı bulundu

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Giriş: 15.03.2023 14:17
Güncelleme:15.03.2023 14:18
22 Ocak günü ortadan kaybolan İletmiş olayında şok gelişme yaşandı. Müge Anlı ve ekibinden yardım isteyen İlhan İletmiş'in kardeşi Melek, abisinin 4 çocuk annesi Aslı tarafından kaçırıldığını ileri sürdü. Yapılan araştırma sonucu ise İlhan ve Aslı'nın birlikte kaçtığı ortaya çıktı. 3 çocuk babası olan İlhan'ın isteyerek kaçtığını öğrenen Melek Hanım çılgına döndü. "Gururlu ve erkekse çıksın karşıma gelsin. Yanıma geldiğinde 'Beni kurtar' dedi. Madem o kadar erkek değildi, bir kadını kaçırmayacaktı" diyerek İlhan İletmiş'e meydan okudu.
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