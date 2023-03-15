Müge Anlı’da aranan 3 çocuk babası İlhan ve 4 çocuk annesi Aslı bulundu

22 Ocak günü ortadan kaybolan İletmiş olayında şok gelişme yaşandı. Müge Anlı ve ekibinden yardım isteyen İlhan İletmiş'in kardeşi Melek, abisinin 4 çocuk annesi Aslı tarafından kaçırıldığını ileri sürdü. Yapılan araştırma sonucu ise İlhan ve Aslı'nın birlikte kaçtığı ortaya çıktı. 3 çocuk babası olan İlhan'ın isteyerek kaçtığını öğrenen Melek Hanım çılgına döndü. "Gururlu ve erkekse çıksın karşıma gelsin. Yanıma geldiğinde 'Beni kurtar' dedi. Madem o kadar erkek değildi, bir kadını kaçırmayacaktı" diyerek İlhan İletmiş'e meydan okudu.