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Müge Anlı'da akılalmaz suçlamalar! Çocuğunun öldüğü iddialarına ne yanıt verecek?

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Giriş: 28.03.2023 14:56
Güncelleme:28.03.2023 14:56
Çocuklarına seslenmişlerdi, canlı yayına katılan oğlu ve gelini iddiaları yanıtladı. Ebru Hanım, yalancı gebelik geçirdiğini bebeğin olmadığını ispatlayacaklarını söyledi. ''Aksakallı dede aldı'' sözlerini ise oğlu, yeşil reçeteli ilaçlar kullandığını onların etkisiyle bunları söylediği anlattı.

Çocuklarına seslenmişlerdi, canlı yayına katılan oğlu ve gelini iddiaları yanıtladı. Ebru Hanım, yalancı gebelik geçirdiğini bebeğin olmadığını ispatlayacaklarını söyledi. ''Aksakallı dede aldı'' sözlerini ise oğlu, yeşil reçeteli ilaçlar kullandığını onların etkisiyle bunları söylediği anlattı.

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