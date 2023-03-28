28 Mart 2023, Salı
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Müge Anlı'da akılalmaz suçlamalar! Çocuğunun öldüğü iddialarına ne yanıt verecek?
Çocuklarına seslenmişlerdi, canlı yayına katılan oğlu ve gelini iddiaları yanıtladı. Ebru Hanım, yalancı gebelik geçirdiğini bebeğin olmadığını ispatlayacaklarını söyledi. ''Aksakallı dede aldı'' sözlerini ise oğlu, yeşil reçeteli ilaçlar kullandığını onların etkisiyle bunları söylediği anlattı.
Çocuklarına seslenmişlerdi, canlı yayına katılan oğlu ve gelini iddiaları yanıtladı. Ebru Hanım, yalancı gebelik geçirdiğini bebeğin olmadığını ispatlayacaklarını söyledi. ''Aksakallı dede aldı'' sözlerini ise oğlu, yeşil reçeteli ilaçlar kullandığını onların etkisiyle bunları söylediği anlattı.