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Müge Anlı’da akılalmaz olay! Kafatası Mehmet Karahan’a mı ait?

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Giriş: 20.10.2021 14:51
Güncelleme:20.10.2021 14:51
Müge Anlı'da araştırılan Mehmet Karahan cinayetinde akılalmaz iddialar ortaya atıldı. 2017 yılında şüpheli şekilde ortadan kaybolan kardeşi Mehmet Karahan'ı sevgilisinin öldürdüğünü, kokmasın diye her gün yıkadığını ve oda parfümü sıktığını anlatan Fatma Karadağ hakkında şoke eden ihbarlar yapıldı. İşte 'DJ Gezgin' lakaplı radyocu Mehmet Karahan'ın sır kaybında yaşanan son dakika gelişmeleri...
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