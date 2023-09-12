Müge Anlı’da 45 yaşındaki Birsen Polat’tan 59 gün sonra haber geldi

Derya'nın bir akrabası Müge Anlı'yı arayıp, Derya'nın teyzesini annesinin aradığını söyleyip 'ben iyiyim beni aramalarına gerek yoktu' dediğini söyledi. Annesi Birsen Polat yayında arandığı fakat ulaşılmadığı bilgisini Müge Anlı verdi.