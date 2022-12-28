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Müge Anlı yayınında yumruklar havada uçuştu! Teyzesinin anlattıklarına dayanamayıp yumrukladı

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Giriş: 28.12.2022 13:05
Müge Anlı'daki Arif Gökçe olayında yumruklar havada uçuştu! 17 Aralık'ta sırra kadem basan kadına cinsel içerikli mesajlar attığı ortaya çıkan Sinan ve Kadir'le ilgili yayına gelen ihbarlar çileden çıkardı. Arife Gökçe'nin kardeşi Hamide Eroğlu kardeşinden önce kendisinin kaçırılmaya çalışıldığını, bu yüzden evinden taşınmak zorunda kaldığını söylemesi üzerine ortalık bir anda karıştı. Teyzesinin de taciz edildiğini öğrenen Tufan Gökçe Sinan'a yumrukla saldırdı.
Müge Anlı yayınında yumruklar havada uçuştu! Teyzesinin anlattıklarına dayanamayıp yumrukladı
Müge Anlı yayınında yumruklar havada uçuştu! Teyzesinin anlattıklarına dayanamayıp yumrukladı
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