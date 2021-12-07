Müge Anlı yayınında sinir krizi geçiren Serkan Kıyak bir kez daha yıkıldı

Müge Anlı ile Tatlı Sert programına konuk olan Serkan Kıyak, 4 gün önce Uşak'ta kaybolan eşi Zehra Kıyak'ı bulmak için yardım istemiş, Müge Anlı ekibi tarafından bulunan Zehra Kıyak eşiyle görüşmek istemediğini dile getirmişti. Evine ve çocuğuna dönmesi için yalvaran Serkan Kıyak eşinin sözleri sonrası sinir krizi geçirmişti. Müge Anlı'nın bugünkü canlı yayınında flaş bir gelişme yaşandı. Serkan Kıyak, aldığı haberle bir kez daha yıkıldı.

Müge Anlı, Zehra Hanım ile konuştuklarını, "Gökhan'ı seviyorum, onunla beraberim. Eşim ile severek evlenmedim, zorla oldu, yüzünü bile görmek istemiyorum" dediğini, zaten çocuğunu da almak istemediğini dile getirdi. Ayşe Hanım da kızını evlatlıktan reddettiğini vurguladı.