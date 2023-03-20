Müge Anlı "TT olmuşum" dedi ‘milletvekili oluyor’ iddialarını tiye aldı

Müge Anlı ile Tatlı Sert programıyla hafta içi her gün milyonları ekran başına kilitleyen Müge Anlı, sosyal medyada yayılan 'milletvekili oluyor' iddialarını tiye aldı. Twitter'da gündem olduğunu söyleyerek konu hakkında açıklama yapan usta gazeteci, "Kulislerde 2 ve 2.5 oyum olduğuna inanılıyormuş. 2.5 az, madem yapacaksanız yüzde 25 falan yapında şanımız yürüsün" diyerek haberi yapanlarla alay etti. İşte Müge Anlı'nın açıklamaları...