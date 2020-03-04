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04.03.2020

Müge Anlı tarafından aranan Gülçin Yılmaz bulundu! |Video ATV - 04.03.2020

Müge Anlı canlı yayınına katılan Bayram Ali Şahin, 26 Şubat günü ortadan kaybolan ve bir daha kendisinden haber alınamayan kızı Gülçin Yılmaz'ı bulmak için yardım istedi. 28 yaşında ve 2 çocuk annesi olan Gülçin Yılmaz'ın çocuklarını eve kilitleyerek evden ayrıldığını ve bir daha kendisinden haber alınamadığını söyleyen Bayram Şahin, can güvenliğinden şüphe ettiği kızını bulmak için Müge Anlı'dan yardım istedi. Müge Anlı sayesinde bulunan Gülçin Yılmaz, canlı yayına telefonla bağlanarak eşinden şiddet gördüğünü ve tehdit edildiğini açıkladı.

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