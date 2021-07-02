Müge Anlı stüdyosu karıştı! Büşra Büyükşen amcasının üstüne yürüdü

Ekranların en sevilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert, bugün ekrana gelen bölümüyle sezon finali yaptı. Son bölüme Büşra Büyükşen’in görüntüleri damga vurdu. Anne ve babasının ölümünün tek şahidi olan Büşra, stüdyodaki sakin halleriyle tepki çekerken yayın sonrası halleri izleyicileri şaşırttı. Hakkındaki iddialar sonrası çıldıran genç kız, amcasının üzerine yürüdü. Müge Anlı canlı yayını sonrası yaşananlar kayda alındı, Büşra Büyükşen'in gerçek yüzü ortaya çıktı.