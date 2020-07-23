30 yıldır İstanbul Esenyurt’ta kuyumculuk yapan 3 kardeş, müşterilerinin kendilerine emanet ettiği milyonlarca lira para ve altınlarla kayıplara karışmıştı. Günlerce dükkanın önünde kuyumcuları bekleyen mağdurlar, geçtiğimiz hafta mağduriyetlerinin giderilmesi için Müge Anlı’ya başvurmuştu. Müge Anlı bugünkü canlı yayında Efe Kuyumculuk sahipleri ile ilgili yaşanan yeni gelişmeyi aktardı.

İstanbul Esenyurt'ta 30 yıldır kuyumculuk yapan Efe Kuyumculuk isimli işletmenin sahibi olan üç kardeş, onlarca vatandaşın emanet olarak kasaya bıraktığı altınlar ile beraber sırra kadem bastı. Haftalardır kapalı olan kuyumcunun önünde oturup geri dönmelerini bekleyen mağdur vatandaşlar, bir çözüm ararken mağduriyetlerinin giderilmesini talep etti.

BİNLERCE LİRA DOLANDIRDILAR

Çaresiz kalan mağdurlar geçen hafta seslerini duyurmak için Müge Anlı ile Tatlı Sert programına geldiler. Geçtiğimiz haftalarda Esenyurt'ta bulunan bir kuyumcuda vuku bulan olayda, binlerce liralık dolandırılan vatandaşlar; para karşılığında aldıkları altınları güvendikleri kuyumcularına bırakmış ve orada saklanmasını istemişlerdi. Birkaç gün boyunca dükkanın açılmaması mahallelinin dikkatini çekti. 3 kardeşin sahibi olduğu Efe Kuyumculuk'a kimse ulaşamadı. Altınlarını alamayan kuyumcu müşterileri ise mağduriyetlerinin giderilebilmesi için kuyumcu önünde toplandı.

KENDİSİNE KEFİL OLMASINI İSTEMİŞ...

Binlerce liralık altınları bulunan vatandaşlar, kuyumcu sahibine herhangi bir şekilde ulaşamadıklarını belirtti. Müge Anlı ile Tatlı Sert'e katılan seyircilerden biri, kuyumcunun kendisini arayarak kefil olmasını ve kredi çekeceğini belirtti. Kuyumcunun talebini anlatan vatandaş, "Beni arayarak evimi ipotekleyip ona kefil olmamı istedi. Kendisi de dolandırılmış, bu nedenle kimsenin parasını ödeyemeyip kaçmış." dedi.

GÖZALTINA ALINDILAR

Vatandaşların yaşadığı mağduriyeti ekrana taşıyan Müge Anlı ise bugün canlı yayında müjdeli bir haber verdi. Anlı, Efe Kuyumculuk'un sahibi olan Murat, Volkan ve Salih Kodas kardeşler savcı talimatıyla şu an Esenyurt merkez karakolunda ifade veriyor. Anlı, ifadelerinin ardından savcının isteğiyle adliyeye gönderileceklerini ve savcı karşısında tekrar ifade vereceklerini söyleyerek müjdeli haberi verdi.