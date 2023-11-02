Müge Anlı Gülcan Birgül’ü buldu! Ortaya çıkanlar şoke etti: ’’Sevgilisi evliyken birini kaçırdı’’

Melike Hanım, Volkan'ın evliyken kendisi kaçırdığını söylerken anne ve babasının Volkan'a market açtığını onun orada uyuşturucu sattığını söyledi. Çocuğunun Volkan'dan olduğunu söylerken Volkan'ın emin değilim benden olduğuna demesi üzerine sesler yükseldi. DNA testine hazır olduğunu söyleyen kadın iftira atıyor dedi.