Müge Anlı çılgına döndü! Üfürükçü kendisinden 33 yaş küçük kıza evlenme teklifi etti!

Müge Anlı ile Tatlı Sert'te gündeme gelen üfürükçü skandalı izleyicileri çıldırttı. 18 yaşındaki kızları Hilal’in 51 yaşındaki üfürükçü Süleyman tarafından kaçırıldığını iddia eden aile Müge Anlı ve ekibinden yardım istemişti. Kısa sürede bulunan genç kız üfürükçü ile birlikte stüdyoya geldi. Hilal’in manevi babası olduğunu söyleyen üfürükçü canlı yayında 18 yaşında kız çocuğuna evlenme teklifi etti.