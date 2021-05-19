Müge Anlı canlı yayınında şok anlar! Bir anda yere yığıldı

ATV’de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında ilginç anlar yaşandı. Eşinin amcasıyla kaçan 40 yaşındaki Seda Aksu’yu aramaya gelen ailesi, canlı yayında öğrendikleri ile şaşkınlık yaşadı. Müge Anlı ve ekibinin ulaştığı Seda Aksu’nun yayına bağlandığı sırada konuklardan birisi fenalık geçirerek bayıldı, program reklam arasına gitti.