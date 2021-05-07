Müge Anlı canlı yayınında polis baskını! Annesi bir yana kızı bir yana bayıldı!

Müge Anlı canlı yayınında nefesleri kesen son dakika gelişmesi yaşandı. Sosyal medyadan tanıştığı Faruk ile kayıplara karışan 16 yaşındaki Yazgül, Samsun'da bulundu. 07 Mayıs Cuma yayınlanan Müge Anlı programında stüdyoya bağlanan Yazgül, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Ailesinin 'beni kurtarın' dediğini iddia ettiği Yazgül, eve dönmek istemeyince gerginlik üst seviyelere tırmandı. Canlı yayını ihbar kabul eden polis ekipleri ise Faruk'un evine baskın düzenledi. İşte tüm Türkiye'nin nefesini tutarak izlediği Müge Anlı'da bugün yaşanan gelişmeler...