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Videolar Müge Anlı ile Tatlı Sert Videoları Müge Anlı canlı yayınında ortalık karıştı! Ablası gömüldüğü yeri biliyor mu?

Müge Anlı canlı yayınında ortalık karıştı! Ablası gömüldüğü yeri biliyor mu?

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Giriş: 29.08.2022 12:55
Güncelleme:29.08.2022 12:56
Müge Anlı ile Tatlı Sert programı yeni sezona hızlı bir giriş yaptı. DJ Gezgin lakaplı radyocu Mehmet Karahan'ın cinayeti bir kez daha masaya yatırıldı. Karahan'ın ablası Fatma Karadağ ile damadı canlı yayında birbirine girdi. Taraflar birbirini suçlarken Muammer Bey kayınvalidesi Fatma Karadağ hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.
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