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Müge Anlı canlı yayınında gözaltı! Karısı da cinayeti anlattı

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Giriş: 25.11.2022 12:26
Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında sıcak gelişmeler yaşandı. Erdal Sakız cinayeti nedeniyle gözaltına alınan Ersin Koç'un olayı nasıl gerçekleştirdiği ortaya çıktı. Bugün yayınlanan canlı yayında Müge Anlı, Erdal Sakız cinayetiyle ilgili son gelişmeleri aktardı. İşte 25 Kasım Cuma günü Müge Anlı canlı yayında yaşanan son dakika gelişmeleri...
Müge Anlı canlı yayınında gözaltı!
Müge Anlı canlı yayınında gözaltı!
CANLI İZLE: Müge Anlı ile Tatlı Sert
CANLI İZLE: Müge Anlı ile Tatlı Sert
Erdal Sakız cinayetinde şok gelişme! Müge Anlı yayınında gözaltına alındı
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