ATV ekranında hafta içi her gün ekrana gelen Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bir mucize daha geçek oldu. 3 aylık bebekken terk edilen Semra Aday, annesi Bahriye Savaşçı'yı bulmak için Müge Anlı'dan yardım istemişti.İki çocuk annesi Semra Hanım, "İnsan evladını aramaz mı?" diyerek kendisini terk eden annesine sitem etmişti. Sorularına yanıt arayan Aday'a müjdeli haberi Müge Anlı verdi. Anne kız canlı yayında kavuştu. İşte 19 Kasım Salı günü Müge Anlı yayınında yaşanan o son dakika gelişmesi ve duygu yüklü anlar...

ATV ekranında hafta içi her gün ekrana gelen Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bir mucize daha geçek oldu.

3 aylık bebekken terk edilen Semra Aday, annesi Bahriye Savaşçı'yı bulmak için Müge Anlı'dan yardım istemişti.İki çocuk annesi Semra Hanım, "İnsan evladını aramaz mı?" diyerek kendisini terk eden annesine sitem etmişti. Sorularına yanıt arayan Aday'a müjdeli haberi Müge Anlı verdi. Anne kız canlı yayında kavuştu.

İşte 19 Kasım Salı günü Müge Anlı yayınında yaşanan o son dakika gelişmesi ve duygu yüklü anlar...