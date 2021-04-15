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Müge Anlı canlı yayında okudu! Arzu Salman ve İsa'nın mesajlaşmaları şaşkına çevirdi - 15.04.2021

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Giriş: 15.04.2021 13:58
Güncelleme:15.04.2021 13:58
Müge Anlı, Arzu Hanım'ın İsa Bey ile olan mesajlaşmalarını okudu. O mesajlarda Arzu Hanım'ın artık benden para isteme, dalga mı geçiyorsun dediğini ama İsa Bey'in bir altın daha ver arkadaşıma takacağım zaten bizim düğünümüzde geri takacaklar dediği görüldü. Arzu Hanım üç-dört ay birlikte olduklarını ama sonradan bahaneler yüzünden İsa Bey'in kızımın yanına gidiyorum vs. diyerek gittiğini söyledi.
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