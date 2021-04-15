Müge Anlı, Arzu Hanım'ın İsa Bey ile olan mesajlaşmalarını okudu. O mesajlarda Arzu Hanım'ın artık benden para isteme, dalga mı geçiyorsun dediğini ama İsa Bey'in bir altın daha ver arkadaşıma takacağım zaten bizim düğünümüzde geri takacaklar dediği görüldü. Arzu Hanım üç-dört ay birlikte olduklarını ama sonradan bahaneler yüzünden İsa Bey'in kızımın yanına gidiyorum vs. diyerek gittiğini söyledi.