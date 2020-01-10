70 yaşındaki Lalizer Özdemir olayında son dakika gelişmesi yaşandı. Müge Anlı canlı yayında 'gününün haberini veriyorum' diyerek mutlu haberi duyurdu. Kızı Ayşe ile görüşmeme için huzur evine gittiği tespit edilen Lalizer Özdemir'in inadı Müge Anlı'nın büyük uğraşları sonucu kırıldı. Anne ile kızı barıştıran Anlı, müjdeli haberi canlı yayında izleyicilerine duyurdu. İşte 10 Ocak 2020 Cuma günü Müge Anlı yayınında yaşanan o anlar...

70 yaşındaki Lalizer Özdemir olayında son dakika gelişmesi yaşandı. Müge Anlı canlı yayında 'gününün haberini veriyorum' diyerek mutlu haberi duyurdu. Kızı Ayşe ile görüşmeme için huzur evine gittiği tespit edilen Lalizer Özdemir'in inadı Müge Anlı'nın büyük uğraşları sonucu kırıldı. Anne ile kızı barıştıran Anlı, müjdeli haberi canlı yayında izleyicilerine duyurdu. İşte 10 Ocak 2020 Cuma günü Müge Anlı yayınında yaşanan o anlar...

21 gün önce İstanbul Sultangazi'de kaybolan ve huzur evinde olduğu öğrenilen Lalizer Özdemir, kızı Ayşe'nin kendisine moruk dediği için çok kızgın olduğunu ve eve dönmek istemediğini söylemişti. Kızı Ayşe'nin bütün ısrarlara rağmen evine dönmeyen Lalizer Hanım'ın inadını araştırmacı gazeteci Müge Anlı kırdı. Lalizer Özdemir'in evine dönme kararı stüdyoda büyük sevinçle karşılandı.