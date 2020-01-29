BİZE ULAŞIN
29.01.2020
Müge Anlı canlı yayında duyurdu! Kayıp olarak aranan kadın bulundu |Video - 29.01.2020
ATV ekranında hafta içi her gün yayınlanan kayıpların bulunduğu, faili meçhul cinayetlerin aydınlığa çıkarıldığı Müge Anlı ile Tatlı Sert programının 29 Ocak 2020 Çarşamba günkü yayınında flaş gelişme yaşandı. 25 Ocak'tan beri kendisinden haber alınamayan 27 yaşındaki Ebru Cantaş'ın eşi ve kayınvalidesi Müge Anlı'dan yardım istedi. Güzel haberi Müge Anlı canlı yayında duyurdu. İstanbul'da kaybolan Ebru Hanım bulundu. İşte yaşanan son dakika gelişmesinin detayları...
ATV ekranında hafta içi her gün yayınlanan kayıpların bulunduğu, faili meçhul cinayetlerin aydınlığa çıkarıldığı Müge Anlı ile Tatlı Sert programının 29 Ocak 2020 Çarşamba günkü yayınında flaş gelişme yaşandı.
25 Ocak'tan beri kendisinden haber alınamayan 27 yaşındaki Ebru Cantaş'ın eşi ve kayınvalidesi Müge Anlı'dan yardım istedi. Güzel haberi Müge Anlı canlı yayında duyurdu. İstanbul'da kaybolan Ebru Hanım bulundu. İşte yaşanan son dakika gelişmesinin detayları...
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.