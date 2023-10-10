Müge Anlı bir evladı daha annesine kavuşturdu

Müge Anlı ile Tatlı Sert'te anne oğulun 21 yıllık hasreti son buldu! Nazan Hanım oğlunun öldü bildiğini, Cem'in babasının kendisini istismar ettiğini misafirliğe gittiği gün kendisine kafayı taktığını ondan kaçtığını söyledi. Zor günler geçirdiğini ifade eden kadın, oğlunun kendisini aramaya geldiğini görünce şok olduğunu söylerken Cem bunları bilmiyordum diyerek şaşkınlığını ifade etti.