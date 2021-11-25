25 Kasım 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Müge Anlı ile Tatlı Sert Videoları Minik Leyla'nın ölümüyle ilgili önemli gelişme! Müge Anlı yayınında anlattı

Minik Leyla'nın ölümüyle ilgili önemli gelişme! Müge Anlı yayınında anlattı

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 25.11.2021 12:59
Güncelleme:25.11.2021 13:00
Müge Anlı Leyla Aydemir davasında yaşanan yeni gelişmeyi aktardı. 15 Haziran 2018'de Ağrı'da kaybolan ve 18 gün sonra cansız bedeni bulunan Leyla'nın ölümüne ilişkin yeniden açılan davada 7 sanık beraat etti. Çıkan kararın ardından harekete geçen Leyla Aydemir'in ailesinin avukatı Erdoğan Tunç, Müge Anlı canlı yayınında yaşanan yeni gelişmeleri paylaştı. Beraat kararına itiraz ettiğini belirten Tunç, bu kararının usul ve yasaya aykırı olduğunu öne sürdü.

Leyla'nın davasında 7 sanıktan sadece Leyla'nın amcasının ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldığını, delil yetersizliği nedeni ile tahliye edildiğini, 7 sanıktan kimsenin ceza almadığı, Leyla'nın avukatının buna itiraz ettiği belirtildi. Ailenin avukatının, Leyla'nın o kadar uzağa gidemeyeceğini dile getirip 12 gün Leyla'nın aç susuz bırakıldığını söylediği aktarıldı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Minik Leyla’nın ölümüyle ilgili önemli gelişme
Minik Leyla'nın ölümüyle ilgili önemli gelişme
Müge Anlı 25 Kasım Perşembe tek parça izle
Müge Anlı 25 Kasım Perşembe tek parça izle
Müge Anlı 24 Kasım Çarşamba tek parça izle
Müge Anlı 24 Kasım Çarşamba tek parça izle
Müge Anlı 23 Kasım Salı tek parça izle
Müge Anlı 23 Kasım Salı tek parça izle
Müslüme’yi bulan çoban ilk kez konuştu: “Kıyafetleri üzerinde değildi”
Müslüme’yi bulan çoban ilk kez konuştu: “Kıyafetleri üzerinde değildi”
Müge Anlı 22 Kasım Pazartesi tek parça izle
Müge Anlı 22 Kasım Pazartesi tek parça izle
Cinayet 3 günde çözüldü! Katil kıskıvrak yakalandı
Cinayet 3 günde çözüldü! Katil kıskıvrak yakalandı
Müge Anlı 19 Kasım Cuma tek parça izle
Müge Anlı 19 Kasım Cuma tek parça izle
Müge Anlı’da aranan Müslüme ile ilgili korkutan iddia!
Müge Anlı'da aranan Müslüme ile ilgili korkutan iddia!
Müge Anlı 18 Kasım Perşembe tek parça izle
Müge Anlı 18 Kasım Perşembe tek parça izle
Müge Anlı 17 Kasım Çarşamba tek parça izle
Müge Anlı 17 Kasım Çarşamba tek parça izle
Müslüme’nin kaybında korkutan şüphe! Gözler aileye çevrildi
Müslüme’nin kaybında korkutan şüphe! Gözler aileye çevrildi
Daha Fazla Video Göster