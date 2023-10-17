17 Ekim 2023, Salı
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Merve Çınar'ın annesi bulundu! Çeyrek asırlık hasret Müge Anlı'da son buldu
25 yaşındaki Merve Çınar, annesini bulabilmek için Müge Anlı ve ekibinden yardım istedi. Nermin Akbağ kısa sürede bulunurken yayına bağlanan teyzesi, annesinin yeniden evlilik yaptığını ve eşinin çocukları bilmediğini o durumdan çekindiğini söyledi. Merve ise annesinin eşine seslendi beni anlayacağını düşünüyorum ben de evladıyım kavuşmak istiyorum dedi.