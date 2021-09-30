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Mehmet Şen’'le yapılan görüşmenin görüntüleri Müge Anlı'da ortaya çıktı

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Giriş: 30.09.2021 13:33
Güncelleme:30.09.2021 13:34
Uğradığı saldırı sonrası hastaneye kaldırılan Mehmet Şen’le olaydan sonra yapılan görüşmenin görüntüleri ortaya çıktı. Saldırganın kim olduğunu öğrenmek için çeşitli sorular soran yetkililer, Emel Hanım’ın olayla bir ilgisinin olup olmadığını öğrenmeye çalıştı. Mehmet Bey'e abinizle mi kavga ettiniz diye sorulunca gözü ile bunu onayladı, Emel ile ilişkiye girdiğinizi gördü diye mi kavga ettiniz deyince Mehmet Bey bunu da onayladı. Hüseyin Bey size ne ile vurdu, bakıcı emel yanınızda mıydı denilince Mehmet Bey gözlerini kırptı, Emel size vurdu mu denilince Mehmet Bey onaylamadı. Hüseyin Bey ile birbirinize mi saldırdınız, Emel ile birlikte olduğunuzu görünce mi kavga ettiniz denilince Mehmet Bey yine gözleri ile onayladı.
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