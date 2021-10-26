Kocasının yeğeniyle kaçtı! Savunması Müge Anlı’yı çılgına çevirdi

Müge Anlı ile Tatlı Sert’te işlenen olay Aşk-ı Memnu’yu aratmadı. 44 yaşındaki Seçer Kaygısız, 1 Ağustos’tan beri kayıp olan eşi Hatice Kaygısız’ı aramak için geldi. 12 yıllık eşinin yeğeniyle kaçtığını iddia eden Kaygısız açıklamalarıyla şoke etti. Hatice Kaygısız bugünkü canlı yayına katıldı. Açıklamaları şaşkınlık yarattı.

Hatice Hanım eşi ile konuşmak istemediğini dile getirince Müge Anlı, Hatice Hanım'ın çocukları merak edip etmediğini sordu. Hatice Hanım, şu an çocukların sırası olmadığını, eşinin yeğeni ile de gitmediğini savundu ve Cuma günü eşinin konuştuğunu şimdi de kendisinin konuşacağını, yoksa telefonu kapatacağını ifade etti. Müge Anlı kendisinin tehdit edilmemesini istedi. Hatice Hanım, kimsenin 3 çocuğunu bırakıp gitmeyeceğini, eşinin kendisine yapmadığı eziyetlerin kalmadığını, Süleyman Bey ile de birlikte olmadığını, eşine oyun kurduklarını, eşinin kendisinden tiksinip ayrılması için böyle yaptığını öne sürdü.