Koca şiddetinden kurtarılan Şilan yaşadıklarını Müge Anlı'ya anlattı

Henüz 14 yaşındayken Mithat Topal tarafından kaçırılan Şilan Topal, bu evliliğinden bir çocuk sahibi oldu. Evliliği süresince şiddet gören ve daha önce pek çok kez darp raporu alan genç kızın gördüğü şiddet nedeniyle gözlerinde geçici körlük, kulağında ise kalıcı sağırlık oluştu. Gördüğü şiddete daha fazla dayanamayan Şilan Topal, 9 ay önce boşanma davası açtı. Silah zoruyla kaçırılan genç kız Müge Anlı yayınının ardından kurtarıldı. Bugünkü yayına katılan Şilan, yaşadıklarını tek tek anlattı.