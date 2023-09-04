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Keziban Eryılmaz'ın kaybındaki şüphe noktaları

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Giriş: 04.09.2023 16:33
Güncelleme:04.09.2023 16:33
Sinop'ta yalnız yaşayan iki çocuk annesi Keziban Eryılmaz 16 Haziran'da şüpheli şekilde ortadan kaybolmuştu.Kayıp Keziban Eryılmaz'ın kızı ve annesi, Müge Anlı ile Tatlı Sert programında eski sevgilisi Coşkun ile yüzleşti. Şüphelendikleri Coşkun'un cezaevinden çıktıktan sonra annesiyle hemen ayrıldıklarını anlatan kızı tek şüphelinin o olduğunu işaret ederken Coşkun ise iddiaları kabul etmedi.
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